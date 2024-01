阿斯塔纳入选2017年度世界Top21智慧城市榜

哈通社阿斯塔纳10月28日电 阿斯塔纳市政府消息,国际智慧城市论坛(ICF)日前公布了2017年度全球21个智慧城市(Smart 21)入围名单,阿斯塔纳市被成功入选。

加拿大有7个城市入选,居全球之冠。而中国台湾则有5城市入选,澳大利亚4城市,另外剩下5城市除了我国阿斯塔纳市外分别来自新西兰、俄罗斯、英国和美国等国家。



总部位于纽约的ICF以一年时间分三阶段进行评选。



第一阶段,评审委员会根据城市宽带基础发展、知识基础工作环境、公私部门创新、数位差距、永续发展及倡议方式等6大指标,从全球近400个城市中筛选出21个城市。



第二阶段,ICF将要求入围的21个城市提供更多数据资料及回答更多问卷,再经学者专家评定。最后由全球数百名学者专家票选首奖得主。



据悉,ICF将于明年2月份在台湾评选出全球顶尖7大智慧城市(Top 7),并于2017年6月8日在纽约总部公布"2017全球最佳智慧城市"。(编译:小穆)



附:2017年度全球21个智慧城市(The Smart21 Communities of 2017)入围名单



1.Astana, Kazakhstan



2.Ottawa, Ontario, Canada



3.Chiayi City, Taiwan



4.Pickering, Ontario, Canada



5.Edmonton, Alberta, Canada



6.Prospect, South Australia, Australia



7.Grey County, Ontario, Canada



8.Rochester, New York, USA



9.Ipswich, Queensland, Australia



10.Sarnia-Lambton, Ontario, Canada



11.Keelung City, Taiwan



12.Sunshine Coast, Queensland, Australia



13.Knowle West, Bristol, United Kingdom



14.Tainan City, Taiwan



15.Melbourne, Victoria, Australia



16.Taoyuan, Taiwan



17.Moscow, Russia



18.Whanganui, New Zealand



19.Nelson, British Columbia, Canada



20.Yilan County, Taiwan



21.New Westminster, British Columbia, Canada