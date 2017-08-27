上合亚信2017阿斯塔纳国际马拉松赛落下帷幕

哈通社/阿斯塔纳/8月27日 -- 上海合作组织秘书处、亚洲相互协作与信任措施会议秘书处和哈萨克斯坦文化和体育部在2017年阿斯塔纳世博会框架下联合举办的上合亚信国际马拉松比赛27日落下帷幕。

赛事设2017米世博跑、10公里以及42公里马拉松跑等三个比赛项目，共吸引国内外5100多名参赛选手。

值得一提的是，总统办公厅主任阿德勒别克•贾克瑟别科夫、国家安全委员会主席卡里姆•马西莫夫、信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫、阿斯塔纳市市长阿斯耶特•伊谢克舍夫和哈纳特•斯拉木、巴赫提亚尔∙阿尔泰耶夫、赛力克•萨皮耶夫、贾克斯勒克•吾什肯普尔沃夫著名运动员们参加了比赛。





根据比赛结果，库达伊别尔艮·兹伊诺拉耶夫、达仁·阔尼斯巴耶夫和阿尔乔姆·奇杰夫斯基分获本届马拉松10公里比赛男子组的前三名。而塔维亚娜·奈罗兹纳克、巴勒努尔·阿斯勒别克和别克玛汗别托娃成为10公里女子组前三名。





全程马拉松男子组冠军比赛中，乌兹别克斯坦选手安德雷·彼得罗夫和白俄罗斯选手弗拉季斯拉夫·普里亚莫夫之间的冠军争夺非常激烈，他们同样以2小时18分38秒的成绩冲过终点线。最终，彼得罗夫以微妙的优势获得了冠军。





全程马拉松女子组比赛中，吉尔吉斯斯坦选手维多利亚·珀留迪娜2小时37分43秒的成绩获得冠军，乌兹别克斯坦选手玛丽娜和哈萨克斯坦选手加纳特别克·古丽贾娜特分获亚军和季军。







据了解，全程马拉松冠军奖金为1.3万美元，而亚军和季军将获得6千美元和4千美元奖金。此外，主办方将为比赛前9名颁发3000-100美元等奖金。







【编译：小穆】