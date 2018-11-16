2018年北哈州油籽作物收获量接近100万吨

哈通社/彼得罗巴甫尔/11月16日 - 北哈州油籽作物收获工作已接近完成。受天气原因影响，该州13个县中有5个县的收获工作未能如期结束。

北哈州州政府例行工作会议上公布了今年油籽作物的收获总结情况。该州作为是耕地多样化工作的领先地区，2018年共播种油籽作物100万公顷，同比增长34%。



根据北哈州农业管理部门提供的数据，去年该州农业生产者收获的油籽作物为71.5万吨，而这一数据今年达到了93.2万吨，每公顷的产量达到了10公担。由于天气原因，北哈州5个县境内约有4万公顷的油葵未能收割。



油菜籽、亚麻和油葵的种植是一项高利润的产业。市场需求较高，且价格要高于小麦。此外，今年油籽作物的售价大幅上涨。去年油菜籽的市场价格为12.7万坚戈/吨，今年则上涨至13.3万坚戈/吨。亚麻的售价也较去年增长了1.5万坚戈，达到了10.5万坚戈/吨。油葵的售价则为11.5万坚戈/吨，较去年上涨0.5万坚戈。而这仅是国内售价，对外出口的价格相对更高。



北哈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫表示，推进耕地多元化工作是十分必要的。



"今年我州实际播种油籽作物的面积为97.6万公顷，收获颇丰。作物市场需求高售价好，相应的受益也很高。相比小麦，油籽作物的收入高出2.5倍左右。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】