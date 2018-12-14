2018-19赛季欧联杯32强完整名单出炉

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 -- 2018-2019赛季欧联杯小组赛14日落下帷幕，小组出线的24支球队加上从欧冠小组赛中的8支获得小组第三的球队，本赛季欧联杯的32强已经全部诞生。

欧联杯32强如下：

欧冠小组第三：布鲁日（比利时）、那不勒斯（意大利）、本菲卡（葡萄牙）、比尔森（捷克）、国米（意大利）、加拉塔萨雷（土耳其）、顿涅茨克矿工（乌克兰）、瓦伦西亚（西班牙）；

欧联杯小组第一：勒沃库森（德国）、萨尔茨堡（奥地利）、泽尼特（俄罗斯）、萨格勒布迪那摩（克罗地亚）、阿森纳（英格兰）、贝蒂斯（西班牙）、比利亚雷亚尔（西班牙）、法兰克福（德国）、亨克（比利时）、塞维利亚（西班牙）、基辅迪纳摩（乌克兰）、切尔西（英格兰）；

欧联杯小组第二：苏黎世（瑞士）、凯尔特人（苏格兰）、布拉格斯拉维亚（捷克）、费内巴切（土耳其）、葡萄牙体育（葡萄牙）、奥林匹亚科斯（希腊）、维也纳快速（奥地利）、拉齐奥（意甲）、马尔默（瑞典）、克拉斯诺达尔（俄罗斯）、雷恩（法国）、鲍里索夫（白俄罗斯）；

据悉，32强抽签仪式将于下周一在欧足联总部尼翁进行，本赛季欧联杯12个小组第一与欧冠小组赛中4个成绩最好的小组第三将成为种子队，他们将1/16决赛中持有次回合主场作战的优势，抽签采用同组和同联赛球队回避的原则。

【编译：冰山】