  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    2018-19赛季欧联杯32强完整名单出炉

    17:56, 14 12月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/12月14日 --  2018-2019赛季欧联杯小组赛14日落下帷幕，小组出线的24支球队加上从欧冠小组赛中的8支获得小组第三的球队，本赛季欧联杯的32强已经全部诞生。

    欧联杯32强如下：

    欧冠小组第三：布鲁日（比利时）、那不勒斯（意大利）、本菲卡（葡萄牙）、比尔森（捷克）、国米（意大利）、加拉塔萨雷（土耳其）、顿涅茨克矿工（乌克兰）、瓦伦西亚（西班牙）；

    欧联杯小组第一：勒沃库森（德国）、萨尔茨堡（奥地利）、泽尼特（俄罗斯）、萨格勒布迪那摩（克罗地亚）、阿森纳（英格兰）、贝蒂斯（西班牙）、比利亚雷亚尔（西班牙）、法兰克福（德国）、亨克（比利时）、塞维利亚（西班牙）、基辅迪纳摩（乌克兰）、切尔西（英格兰）；

    欧联杯小组第二：苏黎世（瑞士）、凯尔特人（苏格兰）、布拉格斯拉维亚（捷克）、费内巴切（土耳其）、葡萄牙体育（葡萄牙）、奥林匹亚科斯（希腊）、维也纳快速（奥地利）、拉齐奥（意甲）、马尔默（瑞典）、克拉斯诺达尔（俄罗斯）、雷恩（法国）、鲍里索夫（白俄罗斯）；

    据悉，32强抽签仪式将于下周一在欧足联总部尼翁进行，本赛季欧联杯12个小组第一与欧冠小组赛中4个成绩最好的小组第三将成为种子队，他们将1/16决赛中持有次回合主场作战的优势，抽签采用同组和同联赛球队回避的原则。

    【编译：冰山】

    标签:
    体育 足球 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!