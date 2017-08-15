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    政府通过2018-2022年度国家投资战略

    14:20, 15 八月份 2017
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/8月15 -- 在15日举行的哈萨克斯坦政府工作会议上，2018-2022年度国家投资战略获得通过。

    国家投资战略的根本目的--建立高效率的良好投资环境并尽可能的吸引投资。

    投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克表示，根据预计，若国家战略能够得落实，则未来五年内，外来直接投资将提升26%，旨在提高效率和促进出口的投资将提升50%。此外，国内投资也将大幅度上升。

    "预计针对非石油领域的投资将上升46%。"他说。

    据悉，投资和发展部同世界银行合作，确立了效率高、吸引力强的投资热点行业。这些行业分两个部分。

    第一部分为"现有潜力行业"，包括食品行业、石油和矿产品深加工、汽车工业等。对外来投资者而言，这些行业在短期和中期的投资回报将十分可观。

    第二部分为"前景良好行业"，包括信息和通信技术、旅游业和金融业等。这些行业的长期投资回报十分丰厚。

    总体而言，新国家投资战略的施行，将为我国推动投资领域的全面改革，促进投资规模的提升，以及保障国家经济稳定发展起到重要作用。

    哈斯姆别克还表示，新战略还明确了36个重要的投资伙伴国家，其中11个国家对哈投资居前列。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    投资 政府 投资和发展部 黄金储备
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