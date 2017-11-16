2018年俄罗斯世界杯32强全部产生

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 -- 2018年足球世界杯南美区预选赛最后一场比赛16日上午举行。秘鲁队以2：0的比分战胜新西兰，成为俄罗斯世界杯第32个参赛队。

2018年俄罗斯足球世界杯32强：

东道主：俄罗斯

欧洲：比利时、德国、英格兰、西班牙、波兰、冰岛、塞尔维亚、法国、葡萄牙、瑞士、克罗地亚、瑞典、丹麦。

南美洲：巴西、乌拉圭、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁。

亚洲：伊朗、日本、韩国、沙特阿拉伯、澳大利亚。

非洲：尼日利亚、埃及、塞内加尔、摩洛哥、突尼斯。

中北美及加勒比海地区：墨西哥、哥斯达黎加、巴拿马。



据了解，冰岛和巴拿马首次获得世界杯参赛资格，而亚洲区5支球队同时晋级，也是历史首次。



据悉，2018年世界杯将于6月14日至7月15日在俄罗斯举行。各场球赛将分别在莫斯科、加里宁格勒、圣彼得堡、伏尔加格勒、喀山、下诺夫哥罗德、萨马拉、萨兰斯克、顿河畔罗斯托夫、索契和叶卡捷琳堡举行。



世界杯抽签仪式将于12月1日在莫斯科克林姆林宫进行。根据国际足联规定，各队将根据2017年10月16日前的世界排名进行分档。

第一档球队：俄罗斯、巴西、德国、葡萄牙、波兰、比利时、法国、阿根廷。

第二档球队：西班牙、秘鲁、瑞士、哥伦比亚、英格兰、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭。

第三档球队：瑞典、丹麦、冰岛、哥斯达黎加、埃及、塞内加尔、突尼斯、伊朗。

第四档球队：塞尔维亚、尼日利亚、日本、韩国、沙特阿拉伯、澳大利亚、摩洛哥、巴拿马。



【编辑：小穆】