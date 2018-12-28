2018年哈萨克斯坦外交政策的主要成就

哈通社/阿斯塔纳/12月28日 -- 2018年对于哈萨克斯坦外交，是一个富有成就的一年。哈萨克斯坦顺利履行着担任联合国安理会非常任理事国的职责。过去一年里，纳扎尔巴耶夫总统进行了多次外交访问并举行具有建设性的谈判。通过这些谈判，签署了《里海法律地位公约》并顺利举行了世界和传统宗教领袖大会。为即将结束的一年画上句号之际，哈通社总结了2018年哈萨克斯坦外交政策的主要成就。

国家利益之路的总统外交访问

纳扎尔巴耶夫总统于1月对美国进行的正式访问具有独特意义。访问期间，总统首先在华盛顿同美国总统特朗普举行会谈，并随后在纽约联合国总部主持了题为"不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施"的联合国安理会专题辩论。





纳扎尔巴耶夫总统与美国总统特朗普举行会谈期间指出哈美之间互信合作关系，并强调促进两国双边合作的愿景。特朗普表示，美国将哈萨克斯坦视为中亚地区独立、主权和具有潜力的战略合作伙伴。





对华盛顿进行访问框架下，哈美双方签署了包含航空航天、石化、农业以及基础设施发展等领域总价达70亿美元的20多项商业协议和政府间合作协议。

题为"防止大规模杀伤性武器的扩散：建立信任措施"的联合国安理会专题会议上，作为安理会轮值主席，哈萨克斯坦提交了与之相关的提案，并得到了成员国的一致认可。

过去一年里，纳扎尔巴耶夫总统还对中国、俄罗斯、芬兰、比利时、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、土耳其、塔吉克斯坦、鞑靼斯坦等国家和地区进行了访问，并使双边政治和经济关系得到不断加深。





国际政治舞台上的大成就

联合国目前共有192个成员国，其中仅有70-80个国家曾被当选过联合国安全理事会成员国。联合国主管政治事务的助理秘书长米洛斯拉夫•延恰接受哈萨克斯坦外交部《外交公报》杂志独家采访时表示，哈萨克斯坦作为中亚地区首个联合国安理会非常任理事国从阿富汗和叙利亚问题到不扩散大规模毁灭性武器问题的大型议程中发挥出了重要的作用，为促进宗教间对话与互动交流以及促进联合国可持续发展目标作出了巨大的贡献。

为实现无恐怖主义世界迈出了明确步伐

哈萨克斯坦在联合国的重要成就还包括纳扎尔巴耶夫总统于2015年在联合国第70届大会上提出的《实现无恐怖主义世界行为准则》法典获得通过。截止今年11月，共有全球70多个国家签署了该法典。据哈萨克斯坦外交部部长阿布德拉赫曼诺夫介绍，实现无恐怖主义世界行为准则主要目的为，于2045年到来的联合国100周年成立反恐和实现无恐怖主义世界国际联盟。纳扎尔巴耶夫总统于今年11月在总统府会见外国驻哈外交使团和国际组织代表时表示，该法典被联合国认为是加强反恐体系的重要步骤。





里海地位公约正式签署

第五届里海沿岸国家首脑峰会于2018年8月12日在阿克套市顺利举行，里海沿岸国家哈萨克斯坦、阿塞拜疆、伊朗、俄罗斯以及土库曼斯坦等国家领导人出席会议。根据会议结果，各方结束长达25年的谈判并确定了里海法律地位。









阿斯塔纳进程 - 唤醒叙利亚人民对和平生活的渴望

旨在解决叙利亚问题的阿斯塔纳和平进程于2017年1月开始举行。自此，阿斯塔纳举行了俄罗斯、土耳其、伊朗以及叙利亚反对派之间11轮的会谈，会谈取得的成果为缓解叙利亚冲突起到了重要作用。





阿斯塔纳 - 宗教和文化间对话的中心

第六届世界和传统宗教领袖大会于今年10月在阿斯塔纳顺利举行。来自46个国家的宗教组织代表、知名宗教领袖人物、政治家和国际组织代表等组成的82个代表团参加了此次国际盛会。会中，纳扎尔巴耶夫总统向各代表为世界和传统宗教领袖大会作出贡献表示感谢，并呼吁国际社会和宗教领导人支持哈萨克斯坦所提出的就建立无核世界的倡议。





【编译：冰山】