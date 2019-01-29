  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    2018年突厥斯坦州向北部地区共运输上百万吨农产品

    16:55, 29 一月 2019
    Photo: None
    哈通社/突厥斯坦/1月29日 -- 据突厥斯坦州政府新闻处消息，2018年突厥斯坦州共生产290万吨蔬菜、土豆等农产品，创历史新高。地区农产品产量占全国的43%。

    据突厥斯坦州农业局局长努尔别克·巴德拉科夫介绍，通过农作物种植多元化政策，突厥斯坦州生产的50万吨农产品出口至俄罗斯、白俄罗斯、拉脱维亚、德国等国家，而100万农产品则运输至哈萨克斯坦北部地区。

    巴德拉科夫指出，粮食作物种植面积较去年增长2.28万公顷，达22.74万公顷；玉米种植面积增长6600公顷，达4.39万公顷；蔬菜、土豆、园艺作物种植面积增长7500公顷，达11.4万公顷，而油籽作物种植面积为9.33万公顷、棉花13.25万公顷、饲料作物种植面积达18.93万公顷。2018年，粮食作物收获量达40.5万吨，平均收获量为17.8公担/每公顷；玉米收获量达21.3万吨，平均每公顷48.5公担，较2017年增长4.7万吨，产量占全国24%。

    据统计，棉花收获量达34.07万吨，平均收获量为25.7公担；水果收获量达11.8万吨，占全国40%。

    此外，2018年突厥斯坦州农业种植面积较2017年增长1.51万公顷，达81.35万公顷。农业领域新技术引进方面，2018年，灌溉土地面积增加7174公顷，达65017公顷，占全国73%。

    【编译：冰山】

    标签:
    农业 突厥斯坦州 食品 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!