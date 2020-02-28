哈通社/努尔苏丹/2月28日 – 2019年哈萨克斯坦农产品出口总额达33亿美元，同比增长5.9%，进口39亿美元，同比增长7%。

哈萨克斯坦参议院议员对森哈兹·穆欣指出，哈萨克斯坦农产品营口依赖度仍然较高，出口产品也主要以原材料为主。

其中，国内市场中，禽肉的49%、苹果的31%、奶酪的46%、香肠的39%、糖的57%、鱼类产品的72%属于进口产品。

在农产品加工业方面，议员表示，本国肉类加工企业占到了原材料和资金流动量的45%。虽然在多种场合提出了许多旨在改善相关领域问题的方案和建议，但由于缺乏系统性的整合举措，这些建议一直没有得到有效地采纳。«去年出口了15.6万头活牛和26.3万只活羊就是一个明证。»他说。

他认为，要想改善这一问题，必须有相关部门制定一个妥善的协调性举措。

议员表示，虽然有着大量的资金支持，但国产奶制品生产仍然无法满足需求。虽然在最近的7年间由70多家奶制品生产节点投产，但每年仍需要进口5.2万吨各类加工奶和酸奶、4.9万吨奶酪和奶粉等。

他强调，需要为加工企业提供稳定的高质量原材料。

【编译：木合塔尔·木拉提】