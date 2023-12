哈通社/努尔苏丹/1月16日 —— 据外媒综合报道,美国杂志《美国新闻与世界报道(US News&World Report)》近日发布2019年世界强国排名。

根据最新排名,TOP8国家排名基本没有发生变化。美国、俄罗斯和中国仍保持前3位,依次为德国、英国、法国、日本、以色列。韩国的排名上升1位,位居第9位,而沙特拉伯下滑至第10位。

哈萨克斯坦的排名由之前的第43位提升至第36位。而乌克兰位居第28位、白俄罗斯第34位、阿塞拜疆第45位。

世界强国排名是与全球营销传播公司VMLY&R旗下的BAV Group以及美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院(Wharton School of The University of Pennsylvania)联合推出的,旨在衡量全球对世界最大经济体的看法。

研究人员对榜单73个国家的65项具体属性进行了对比,然后对来自世界各地的2万多人进行了调查。

【编译:小穆】