哈萨克斯坦农产品2019年总计已出口至72个国家

哈通社/努尔苏丹/6月3日—哈萨克斯坦共和国农业部部长萨帕尔汗·奥玛若夫表示，农业部目前正在努力进行确保本国动植物检疫安全、开放哈萨克斯坦农产品出口市场等工作。

农业部长在一场给公众报告的在线会议上表示：«在法律层面上，已经恢复了兽医一体化控制。 这将加强对受控产品移动的控制，并确保产品‘从农场到餐桌’的可追溯性。 去年，已同中国就猪肉、乳制品、羊毛、亚麻籽、小麦面粉和饲料等动植物检疫标准达成一致。 中国几年前已取消对口蹄疫和结节性皮炎的检疫限制，这为哈萨克斯坦肉类产品进入中国市场开辟了道路。向伊朗出口活牛屠宰、牛肉、屠宰副产品及食用鸡蛋等动物检疫要求也已达成一致

萨帕尔汗·奥玛若夫指出，在采取了这些措施后，哈萨克斯坦的农产品出口增加了：出口中国增长了50.5％，海湾国家增长了3.2倍，中亚国家增长了7.4％，出口欧亚经济联盟国家增长了8.2％。

部长说道：«总的来说，2019年哈萨克斯坦农产品已出口至世界72个国家。 同时，去年的农产品出口总额增长了6.4％，达到33亿美元。»

正如奥玛若夫所言，总体而言，去年农业总产值增长了0.9％，达到5.2万亿坚戈。 其中，畜牧业产品产量增长了4％，而农作物产量由于恶劣天气影响下降了1.7％。 2019年该行业共吸引了5016亿坚戈的投资，较去年同比增长41％。

【编译：阿拉依】