2020年哈国农作物播种面积为2250万公顷

哈通社/努尔苏丹/3月17日 – 哈萨克斯坦农业部部长萨帕尔汗·奥玛若夫17日在政府工作会议上表示，2020年哈国作物播种面积将为2250万公顷。

“根据计划，2020年将在2250公顷土地上进行播种作业，较2019年增加23.8万公顷。今年，谷物和豆类作物播种面积1520万公顷（同比减少19.3万公顷），其中小麦播种面积1140万公顷（同比减少4000公顷）。 ” 部长说。

部长指出，旨在增加作物种类和向高产作物过渡的工作仍在进行当中。

预期油料作物的播种范围将达到300玩公顷，较去你哪增加12.2万公顷。蔬菜和土豆种植面积将增加1.93万公顷，饲料作物面积将增加至30.9万公顷。技术作物（甜菜、棉花、烟草）将达到13.2万公顷（减少1.86万公顷）。

南部地区已经开始进入播种作业期。截至目前，江布尔州已经完成7.17万公顷的播种，占该州计划播种面积的10.2%；突厥斯坦州完成播种3.35万公顷（4%）；阿拉木图州3400公顷（0.4%）；克孜勒奥尔达州2000公顷（1.1%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】