"祖国之光"党团和"阿特梅肯"国家企业家协会签署2020年合作路线图

哈通社/努尔苏丹/11月29日-- 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林与"阿塔梅肯企业家协会" 提穆尔·库勒巴耶夫29日签署马吉利斯"祖国之光" 党团和"阿特梅肯"国家企业家协会2020年合作路线图。

据悉，政府部门在审议相关商业法案时，企业家协会可以起到非常重要的作用。

议长在讲话期间表示，在我国首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和现任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的高度重视下，我国商业领域的发展日益显著。

据其介绍，"祖国之光"党和"阿塔梅肯"企业家协会于2017年签署的«2017-2018年关于哈萨克斯坦政府立法工作合作备忘录»当中设立的目标已达成。

"根据新定制的路线图，马吉利斯议员和企业家协会将基于9个重要方向继续开展合作。具体来说，商业保护与反腐败、完善税收和预算立法、公共采购、对国内生产商的支持、建筑、城镇规划和建设活动及土地关系、区域发展-农村地区的企业发展、加强企业对消费者的责任感、公私伙伴关系和人力资本的发展等。我们需要在预期完成以上任务。" 尼格马图林说道。

【编译：阿依波塔】