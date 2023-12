哈通社/努尔苏丹/11月4日—新闻和社会发展部部长达吾然•阿巴耶夫4日在马吉利斯举行的政府时段会议中表示,截至2021年,哈萨克斯坦青年的“NEET率”须降至6%。

据了解,NEET(全称为Not currently engaged in Employment, Education or Training)泛指一些不升学、不就业、不进修或参加就业辅导的青年群体。

阿巴耶夫表示,国际劳工组织的数据显示,全世界五分之一的青年就属于这一群体。2018年,在经济合作与发展组织成员国中,男青年群体中的“NEET率”高达10.5,女青年群体中的“NEET率”高达15.6%;而欧盟成员国中的“NEET率”更是高达16.5%。

哈萨克斯坦现阶段的这一数据为7.2%,与2018年相比下降了0.5%。截至2021年,政府计划将“NEET率”降至6%,相当于为25.4万人提供就业。

“目前,属于这一群体的大部分人多为因照料家庭、照顾小孩,或因身体健康等原因无法就业的青年。”部长说。

【编译:达娜】