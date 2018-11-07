未来两年哈萨克斯坦将向中国出口20多种农产品

哈通社/阿斯塔纳/11月7日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，在哈萨克斯坦副总理兼农业部部长舒克耶夫访问上海期间，同中华人民共和国海关总署署长签署了20种新型农产品路线图，哈萨克斯坦将在未来两年（2019-2020）向中国出口这些农产品。

截至目前为止，已经签署了13种产品的13份议定书，在哈萨克斯坦总理正式访华期间已经同意签署了另外3份议定书。

签署路线图的新20份议定书包括家禽食品、马肉和猪肉，以及用于屠宰的家畜 - 牛和羊。在新路线图中的作物产品中，包括油菜籽，红花，荞麦，豌豆，鹰嘴豆，芝麻，一些蔬菜和水果，坚果和开心果，冷冻肉类，包括冷冻羊肉。

访问期间，哈萨克斯坦代表团参观了"中国国际进口博览会"进口产品展览，130多个国家和跨国公司参展。



共有30多家哈萨克斯坦公司在其国家馆中展览，其中主要是食品生产商。



在"中国国际进口博览会"展览期间，舒克耶夫参加了"贸易与创新"论坛，向国际展览的嘉宾介绍了哈萨克斯坦农业投资的优势。

与此同时，欧盟国家的总理、部长，经济合作与发展组织的领导和微软创始人比尔盖茨和阿里巴巴创始人马云等著名专家也参与了此次论坛。



在博览会框架下哈萨克斯坦农业部、KazAgro公司领导和州政府代表参加了哈中两国商界的双边会谈。

在B2B形式的会谈期间，达成了关于在巴甫洛达尔州建造糖厂问题的协议。为此，三家中国大型公司的代表将在不久的将来访问哈萨克斯坦。



此外，Qazaq capital partners和五得利面粉集团有限公司签署了关于在阿斯塔纳建造谷物加工和面条生产工厂的备忘录。

中国公司的代表对哈萨克斯坦的农业部门表现出极大的兴趣，并计划进一步投资机械制造，肉类加工，饲料生产，物流，农产品贸易和销售等领域。