农业部：今年哈萨克斯坦粮食种植面积为2180万公顷

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 -- 哈萨克斯坦农业部第一副部长阿尔曼•埃维涅夫20日政府例行会议上表示，今年哈萨克斯坦粮食种植面积为2180万公顷。

"根据初步预测，2018年粮食种植面积预计将达2180万公顷，同去年较为相同。谷物种植面积为1470万公顷，其中包括小麦1140万公顷，较去年减少了54.4万公顷。为满足日益增长的畜牧业需求，饲料作物种植面积将得到增长。具体来讲，种植面积较去年将增长16%，达250万公顷。" 埃维涅夫说。



埃维涅夫表示，油籽作物播种面积将达260万公顷，较同期增长10万公顷。此外，马铃薯种植面积将得到增长，达21万公顷，较去年增长15%。



"为今年的播种季共准备了260万吨粮食种子，其中仅东哈州出现油籽作物种子储备不足情况。各州政府应通过互换或从自由市场购买等举措对其进行补充。" 农业部第一副部长说。



据他透露，目前多数农场主由于缺乏营运资金，无法购买播种粮食种子，实际上都使用农场自家的轮耕种子。



"这一方面，政府已制定出全新的粮食种子补贴机制。新机制于3日5日由政府副总理兼农业部部长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫主持召开视频会议上进行了详细讨论。农业领域相关机构和商界代表在该会议中表示出对该机制的支持。这一新机制将有望到2021年将3期以下轮耕种子种植率达到100%。" 阿尔曼•埃维涅夫说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】