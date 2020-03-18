政府包机从印度接回235名哈国游客

哈通社/努尔苏丹/3月18日 – 因新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球各地蔓延的趋势愈演愈烈，有235名身在境外的哈萨克斯坦游客中断了旅行计划，提前返回了哈萨克斯坦。

据卫生部商品和服务质量监督管理委员会透露，此前哈萨克斯坦旅游和体育委员会同游客权益保障机制联合，做出了接回在外国旅行的哈萨克斯坦公民的决定。与此同时，向旅游代码的转账也将同时暂停。

旅游代码制度于2018年开始实施，哈国游客在出国旅行时会从旅行社获取由11-13位数字组成的旅游代码。该代码在游客购买旅行套餐时自动生成，当游客遇到意外情况时，可通过提供旅游代码及时获取帮助。

为了保障哈国游客能够及时回国，有官方面安排了17架包机。首架包机已于17日从印度果阿邦接回位于当地的235名哈萨克斯坦游客。

根据此前报道，由于哈萨克斯坦实施了国家紧急状态，哈萨克斯坦公民被禁止出境。因此，国内旅行社将受到重大的损失。根据初步统计，约有5526名游客将取消旅游行程，退款总额将达27亿坚戈。

文体部副部长此前表示，当前共有4556名哈萨克斯坦公民在国外旅游，其中在埃及的哈萨克斯坦游客人数近半（2246人）。在阿联酋有573人，在泰国有466人，在印度有2016人（其中235人已于17日回国），2044人位于马尔代夫。

【编译：木合塔尔·木拉提】