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    政府总理：人工智能的使用将为哈萨克斯坦带来250亿美元的经济效益

    12:34, 31 一月 2020
    Photo: None
    哈通社/阿拉木图/1月31日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在阿拉木图举行的欧亚经济联盟成员国政府间理事会会议上，就人工智能发展问题进行了发言。

    政府总理表示，数字技术的迅猛发展对全球经济造成了重大的影响。

    他强调，必须对人工智能的发展投入重点关注，因为其必然会在未来发挥关键性的作用。

    阿斯哈尔·马明认为，人工智能对经济领域各个部门的增加值，在2030年可达到5万亿美元左右。

    他表示，为了实现在2050年跻身世界前30强国行列的目标，哈萨克斯坦要保证每年的经济增速保持在5%~6%的区间。提高劳动生产力将对实现这一任务起到重要的帮助，而人工智能将在这方面发挥效力。

    «人工智能的使用对哈萨克斯坦带来的经济效益可能将达到250亿美元。»他说。

    他表示，其中表现最好的行业应该会是服务业，预计将有150亿美元。而矿业有可能达到90亿美元。

    根据此前报道，“数字阿拉木图：全球经济的数字化未来”国际论坛及欧亚经济联盟政府间理事会会议今日（31日）在阿拉木图开幕

    哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯、亚美尼亚和摩尔多瓦政府总理出席会议。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    阿拉木图 政府 欧亚经济联盟 经济 “全球化时代的数字化议程”国际论坛 黄金储备
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