哥伦比亚爆发洪水泥石流 至少254人丧生

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，哥伦比亚南部爆发洪水和泥石流之后，搜救人员和亲属星期天努力搜寻遇难者。灾难造成至少254人死亡，其中包括儿童。还有有数百人受伤，整片的社区遭到破坏。

哥伦比亚总统桑托斯在推特上发文说，"不幸的是，这些仍然是初步数字。"他星期天再次前往摩卡镇指挥救援行动。桑托斯写道："我们为所有人祈祷，我们向他们的家人致以慰问，并带去全国人民的同情。"

他将这场灾难归咎于气候变化。他说，摩卡镇在一个晚上的降雨量达到通常每月降雨量的三分之一。

桑托斯感谢中国和美洲开发银行分别为救灾工作捐款100万美元和20万美元。捐款的还有德国和比利时。

星期六凌晨，摩卡附近的几条河决堤，洪水挟着泥土和碎片冲毁了街道，在人们熟睡时冲入房屋。

救灾官员说，有五百多人呆在紧急住房里，社会服务组织已帮助10名失散的孩子找到他们的父母。

这场灾难是在数天暴雨之后发生的。暴雨导致当地大部分地区停电或停水。

教宗方济各星期天在梵蒂冈讲话时提到了这一悲剧，并表示他"深感悲伤"。

近几个月来，南美洲太平洋海岸遭受暴雨和洪水袭击，秘鲁和厄瓜多尔已有数十人死亡。