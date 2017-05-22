朝鲜称成功试射“北极星2”型导弹

哈通社阿斯塔纳 -- 据韩联社援引朝中社报道，22日，朝军再次成功试射"北极星2"型地对地中远程战略弹道导弹（IRBM），朝鲜最高领导人金正恩现场观摩导弹发射，并批准在部队实战部署该导弹。

据报道，朝军已做好批量制造"北极星2"型导弹的准备，此次试射的目的在于最终测评"北极星2"型武器体系的各项技术指标，检验该武器体系能否在不同环境中正常运行，进而决定是否将其实战部署。

报道主张，通过此次试射全面验证履带式发射车的冷发射系统、制导和稳定化系统、各级分离系统、大功率固体发动机等各系统运行可靠精准。此外，通过远程测评资料再次确认，在弹头分离后的中段和末段的各项技术指标达标，根据安装在弹头上的摄像头拍摄的视频，姿态控制系统也运行到位。

报道称，金正恩对发射结果进行分析和评估后说，该导弹无可挑剔，导弹的打击精准度极高。他说"北极星2"型导弹是非常成功的战略武器，并批准在部队实战部署该导弹。金正恩还称，"北极星2"型的战术、技术指标达到党的要求，今后需要尽快投入批量生产，并在实战部署于人民军。

据韩国联合参谋本部21日消息，朝鲜当天下午4时59分许在平安南道北仓一带朝向半岛东部海域试射1枚弹道导弹，飞行距离约为500公里。今年2月12日，朝鲜在平安北道龟城试射"北极星2"型导弹。