韩军称朝鲜今晨发射2枚近程弹道导弹

哈通社/努尔-苏丹/7月31日 -- 据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）31日表示，朝鲜当天早晨发射的两枚飞行器是近程弹道导弹。韩国防长指出，朝方今晨所射导弹参数与以往有所不同。

联参称，韩军于当天上午5点6分和27分许探测到朝鲜从江原道元山市葛麻地区朝东北方向海域发射各一枚导弹。导弹飞行高度约为30千米，飞行250公里左右，确切参数有待韩美情报部门深入分析。第一枚导弹由中央防空控制中心（MCRC）和宙斯盾舰率先探测，第二枚导弹由弹道导弹预警中心、中央防空控制中心、宙斯盾舰几乎同时发现。韩军正在监视朝方动向，并保持高度戒备。联参表示，朝鲜接连发射导弹无益于缓解韩半岛紧张局势，并敦促朝方停止射弹行为。

朝鲜在六天前的25日发射两枚被称作朝版«伊斯坎德尔»的«KN-23»导弹，飞行高度约为50多千米，飞行600多公里，韩国政府将其认定为可在下降段水平滑翔二次爬坡的新型近程弹道导弹。朝鲜5月4日和9日发射的导弹也被视为«KN-23»导弹。

韩国防长郑景斗表示，朝鲜今天发射的导弹与以往«KN-23»稍异，射高较低。韩军当天及时探测到朝方射弹情况，应对措施无懈可击，今后也将妥善防范一切突发情况。

【编辑：木合塔尔·木拉提】