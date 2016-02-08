分析：为什么朝鲜现在发射&#34;光明星4号&#34;？

对于2月7号（周日）早上发射的 "光明星4号"，朝鲜官方的说法是一枚地球观测卫星。但韩国认为是远程导弹。

相关报道称，该导弹载重达500公斤，是2012年朝鲜发射的"光明星3号"应用卫星载重的数倍。

而有报道也显示本次发射的"光明星4号"的射程约为1万3千千米，"光明星3号"的射程约为1万千米。但需要更多的分析来证实以上估计。

假设这些数字真实有效，这枚导弹对朝鲜非常有利。因为一枚从朝鲜发射的射程在1万3千千米的导弹可以到达美国大陆的任何区域。

对于朝鲜发射的到底是卫星还是导弹，各方正疑问重重。但更重要的疑问似乎要问为什么是当下这个时间点。

因为朝鲜的神秘性，我们并不能完全确定原因。但似乎金正恩想在朝鲜5月举行第七次劳动党代表大会前把自己成功塑造成最伟大的领导人。

但金正恩的领导力也有不被认可的时候。例如在过去三年间，中国与韩国举行了六次峰会，这暗示韩国是一个重要的国家。以及韩国总统朴槿惠是位伟大的领袖。

而与此形成对比的是，中国尚未和金正恩当局举行过高层会谈。

朝鲜政坛的稳定也堪忧。这源于金正恩在政治上对异己的多次清洗。

2015年11月，有报道称朝鲜试图与中国进行会谈，以显示金正恩的权威。但未成功。

2015年12月10号，金正恩宣称朝鲜拥有氢弹。这极大可能是金正恩式的施压方式，要求与中国进行会谈。

但12月对中国的压力似乎并未奏效，这极有可能激怒了金正恩。于是朝鲜于2016年1月进行了第四次核试验。

1月核试验的是氢弹，与之前试验的钚弹（plutonium）相比，破坏力更强。氢弹重量较轻，力量更强。

即使朝鲜此举让中国心烦，但中国拒绝对朝鲜做出进一步制裁。这也表明中国担心进一步制裁会使朝鲜的稳定雪上加霜。

所以朝鲜需要一次成功来证明自己的实力。这次的"光明星4号"可能会助其达成目的。

如果目的未达，金正恩可能会想在第七次党代会之前再来一次更成功的核试验。（来源：BBC中文网）