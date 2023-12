国际劳工组织：全球36%的劳动力每周工作时间超48小时

哈通社/努尔-苏丹/4月21日 -- 据联合国新闻处消息,国际劳工组织20日发布了一份有关工作场所安全和健康的最新报告。报告指出,目前世界上大约36%的劳动力人口工作时间过长,即每周超过48小时。

在4月28日"世界职业安全健康日"( World Day for Safety and Health at Work )来临之际,这份题为《 安全和健康处于未来工作的中心:构建在百年经验之上》(Safety and Health at the heart of the Future of Work: Building on 100 years of experience)指出,工作开展的方式、劳动人口的组成、技术和环境正在带来有关职业安全和技术的关切。不断增加的挑战包括心理风险,工作压力和非传染性疾病,尤其是循环系统、呼吸系统疾病和癌症。

迄今为止,在与工作有关的死亡事件中,86%是由疾病导致。每天有6500人死于职业病,而1000人死于致命意外事件。造成死亡的最主要原因是循环系统疾病,占31%,与工作有关的癌症占26%,呼吸系统疾病占17%。

目前,每年有超过3.74亿人因为工作相关的意外而受伤或生病。据估计,因为职业安全和健康问题而导致的工作日损失占全球国内生产总值的4%,在一些国家甚至高达6%。

展望未来,报告强调了四大主要变革力量,这些方面都可以带来改善的机会。

第一,技术,比如数字化、机器人和纳米技术也可以影响员工心理健康并造成无法测量的健康风险。但如果得到正确使用,技术也可以帮助减少人们暴露在危险中的机会,并促进培训和劳动监察。

第二,劳动人口构成的转变十分重要,因为年轻人的职业伤害比率极高,而年长的劳工需要适应性的做法和设备来确保工作安全。越来越多加入劳动力市场的妇女正更有可能面临非标准化的工作安排,并有更高风险罹患肌肉骨骼疾病。

第三,发展和气候变化导致诸如空气污染、热应激、新出现的疾病、不断变化的气候和温度模式等风险,这些风险可能造成失业。但可持续发展和绿色经济可以创造新的就业机会。

最后,工作组织方面的变化可以带来灵活度,以便更多人进入劳动力市场,但也可能带来心理问题,如不安全感、隐私和休息时间受影响,或职业安全与健康和社会保护不足,以及工作时间过长的问题。

鉴于这些挑战,该研究提出了决策者和其他利益攸关方应关注的六个领域,包括开展更多工作,对新出现的职业安全与健康风险进行预测,采用跨学科方法,并与公共卫生领域建立更紧密的联系。各国还需让公众更好地了解职业安全与健康问题。最后,各国需要加强国际劳工标准和立法,这需要政府、劳工和雇主之间加强合作。