朝鲜时隔36年将再开劳动党全国代表大会

哈通社阿斯塔纳4月27日电 据BBC消息，朝鲜将于2016年5月6日在平壤召开劳动党第七次全国代表大会。这也是金正恩在位期间的第一次党代会。

外界关注本次党代会是否有重要的政策转变、官员调动或与核项目相关的评论。



本次大会召开之际，朝鲜被认为正进行第五次核试验。朝鲜的争议性试验与重大政治时刻总有千丝万缕的联系。



朝鲜劳动党的上一次全国代表大会是在1980年，彼时金正恩还未出生。



当时会议为期四天，并见证金正日成为金日成的继承人。



朝中社的消息中并未提及本次大会的具体细节和持续时长。



朝鲜劳动党成立于1945年10月10日，是朝鲜的执政党，该党的最高领导机关是全国代表大会。朝鲜劳动党在历史上共召开过六次全国代表大会，分别是在1946年、1948年、1956年、1961年、1970年和1980年。



外界普遍预测金正恩将利用本次机会巩固自己最高领导人的地位并且推行他的经济计划和核项目。



韩国方面本周二表示，朝鲜已经完成了第五次核试验的准备工作并可能随时进行试验。



这将是朝鲜近期以来违反国际条例的最新举动。



朝鲜2016年1月进行了第4次核试验，引发国际社会的强烈谴责，包括中国在内的国家根据联合国决议一致对朝鲜进行了更严厉的制裁。

