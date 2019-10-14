日本：台风海贝思致死人数增至39人

哈通社/东京/10月14日 -- 数十年来最强台风侵袭日本中部，造成多处河流溃堤、民宅淹水等灾情。截至目前已有39人死亡，17人失踪。

据共同社消息，纵断东日本的今年第19号台风«海贝思»13日减弱为温带气旋，但受其带来的暴雨影响，长野县千曲川等21条河流有24处决堤，河水淹没住宅区等，各地发生了大规模洪水灾害。地质灾害也接连出现。

截至14日中午的共同社统计数据显示，以关东和东北地区为主的11个县有39人死亡，17人下落不明，受伤人员众多。

很多地区陷入与外界陆路交通断绝的孤立状态，警察、消防人员和接到«灾害派遣请求»的自卫队实施了搜救。

日本国土交通省表示，通过监控摄像头确认到在长野市穗保，13日凌晨3点左右千曲川堤防受损。估计之后出现了长约70米的决口，浑浊的河水大量涌出。福利设施等5处地点的总计约360人陷入孤立状态。东日本铁路公司（JR东日本）车辆中心内，北陆新干线10列编组列车浸泡在水中。由于决堤发生在就寝时段，损失或进一步增加。

栃木县佐野市的秋山川、茨城县常陆大宫市的那珂川等也发生了决堤。宫城县丸森町和埼玉县川越市大范围遭遇水淹。

未决堤的河流也接连泛滥，神奈川县川崎市高津区一处公寓的一楼浸水，在室内发现的一名男子死亡。该县相模原市绿区13日上午8点多，在河流下游发现一名30多岁的母亲及上小学的女儿，两人均已死亡。在周边地区，12日晚有人报告称，或为同一家庭的4人所乘汽车落入河中。长野县东御市一座桥梁附近的道路塌陷，乘有3人的一辆汽车被冲走，下落不明。

据国交省透露，泥石流和山体塌方等地质灾害在东北至北陆、东海地区的15个都县发生了56起。从群马县富冈市倒塌住宅救出的3人死亡，该县藤冈市也有1名男子死亡。在福岛县二本松市，沙土冲入住宅内，男女2人死亡。

在东京湾，1艘停泊的巴拿马籍货船的船舶自动识别系统（AIS）信号消失，已确认沉没。12名外籍船员中找到了9人，但中国籍男子（49岁）等5人死亡。在长野、茨城两县，架设在河流上的铁路桥被冲走。东北高速公路和东名高速公路等17条路线的19个路段内出现斜坡崩塌等。此外，停电和停水也在持续。