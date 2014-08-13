日本首架国产隐形战机明年试飞 实际应用或需3年

哈通社阿斯塔纳电，据环球网援引日本《每日新闻》8月12日报道，日本三菱重工受防卫省委托持续推进研发的隐形战斗机试验机将于明年1月试飞。这是日本国内企业开发的首架隐形战斗机，防卫省将在确认其性能和成本的基础上，到2018年度最终判断是否投入实际应用。

日本2009年曾希望引进拥有世界最强隐身性能的美国F-22战机，但美国担心情报外泄不予出口。因此，日本为强化防卫力量决定研发自主技术。 日本政府在2000年度以后开始着手研究隐身技术，从2009年度开始投入392亿日元的总事业费推进试验机的开发。据悉，试验机与隐身相关的技术均由三菱重工等日本国内企业开发。 三菱重工将在实施发动机和系统的运行试验等基本飞行试验后，于明年3月末前向防卫省移交飞机。防卫省将从2015年度开始，花2年时间反复进行以实战为假想的飞行训练，从而详细验证其隐身性能和飞行性能。 但是文章称，要想实现该隐形飞机的实际应用，还存在很多课题，包括确保极强的飞行性能和隐身性能、控制成本等。此外，为提高隐身性能而改变机体形状有可能降低机动性，取得两者平衡也是一个课题。 日本防卫省将以试验飞行的数据为基础，理清机体轻量化及发动机精简化、传感器系统等课题，从而判断是否投入实际应用。