首任总统：塞梅核试验场的关闭是哈萨克人民期待了40年的抉择

哈通社/努尔-苏丹/8月29日– 哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在29日于首都举行的《无核世界与国际安全纳扎尔巴耶夫贡献奖》颁奖典礼上表示，塞梅核试验基地的关闭，是哈萨克斯坦人民期待了整整40年的历史抉择。

«今天不仅是哈萨克斯坦，也是整个世界无核化运动的历史性纪念日。 1991 年的 8 月 29 日这一天，根据我签署的总统令，全球最大的核试验基地——塞梅核试验场正式被关闭。当时，苏联仍然存在，军人依然拥有权力，但哈萨克斯坦冲破了阻碍，实现了人民的夙愿。这是哈萨克人民期待了 40 年的历史性抉择。»首任总统说。

首任总统强调指出， 1949 年 8 月 29 日苏联在哈萨克斯坦引爆了第一枚核弹，之后的数次核试验，为哈萨克斯坦的自然环境和人民身体健康带来了无法估量的损害。

« 40 年的时间里，试验场中进行了 456 次核试验，导致至少 50 万人受到辐射危害。 2009 年 12 月 2 日，联合国大会第六十四届会议一致通过第 64/35 号决议，宣布 8 月 29 日为禁止核试验国际日。自 2010 年开始，这一天在世界各地得到了庆祝。»首任总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】