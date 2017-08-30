哈维造成的损失恐飙升至420亿美元

哈通社/阿斯塔纳/8月30日 -- 据外媒消息，根据29日公布的数据模型，由于水坝与堤岸外溢导致灾损预测飙升，飓风哈维造成的损失，恐排进美国史上损失最严重暴风雨的前五名。

法新社报道，研究公司Enki Research灾害模型分析师沃特森估计，随着洪水开始往路易斯安纳州蔓延及相关洪患控制设施遭到淹没，总体经济损失可能一夜之间从300亿美元，飙升至420亿美元（约569亿新元）。

由于有关当局目前的重心都还在搜寻生还者，这场暴风雨造成的后续问题才刚开始被注意，这将对得州与美国经济造成长期影响。



近来部分研究也显示，自然灾害可能会导致先前的受灾区出现贫穷人口集中的后果。

报道说，目前哈维对区域经济造成的影响，尚远不及2005年的飓风卡特里娜（Katrina）带来的1180亿美元重大损失。

但沃特森估计，哈维恐造成420亿美元难以挽回的经济损失，带来的灾害已接近2008年的飓风艾克（Ike）以及2005年的飓风威尔玛（Wilma）。

艾克当时重创得州与加勒比海部分地区，损失高达430亿美元；威尔玛造成的损失则为380亿美元。而哈维造成的灾损可能还会进一步攀升。