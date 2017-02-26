亚冬会冬季两项成果丰硕 我国代表团收获4枚奖牌

哈通社札幌 -- 第八届亚洲冬季运动会冬季两项集体出发赛26日在日本札幌举行。

男子15公里比赛中，我国选手杨•萨维茨基以44:12.2（0+1+1+1）的成绩领先其他选手，荣获冠军。这是萨维茨基在本届亚冬会个人比赛所摘获的第三枚奖牌。在此之前，他曾获一金一银。



中国队选手王文强以44:54.1（0+0+1+0）的成绩摘得银牌，日本队选手Kosuke Ozaki以45:11.5（0+2+2+1）的成绩获铜牌。我国另三名选手瓦西里•珀德阔勒托夫、安东•潘托夫、马克西姆•布劳恩分别获得第六、第八和第十名。





女子12.5公里比赛中，我国代表团锁定该项目比赛前三名，荣获一金一银一铜。



我国选手贾丽娜•维士聂夫斯卡娅以39:26.6 （0+1+0+0）的成绩摘获金牌，阿莉纳•莱科娃以40:11.0（0+0+1+0）的成绩摘得银牌，达利娅•吾散诺娃以40:59.7（0+1+1+3）获得铜牌。值得一提的是，这是维士聂夫斯卡娅在第八届亚冬会所摘获的第四枚金牌。在此前举行的冬季两项冲刺赛、追逐赛及混合接力赛均以优异成绩取得胜利。



【记者：坤苏勒坦•沃塔尔拜 编译：昂哈尔 审校：金桥】