哈萨克斯坦性别平等位于全球第52位

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 - 哈萨克斯坦社会男女性别平等情况在全球144个国家中位居第52位，而女性就业指数位于全球前30位。

联合国妇女地位委员会第63届会议日前在纽约举行。



由哈萨克斯坦劳动和社会发展部责任秘书阿依达•库尔曼哈利耶娃率领的哈萨克斯坦代表团出席了本届会议。



（相关链接：哈萨克斯坦代表出席联合国妇女地位委员会第63届会议）



会上，阿依达•库尔曼哈利耶娃就哈萨克斯坦在推进性别平等和消除针对妇女的歧视等方面所做的工作进行了介绍。



她强调指出，哈萨克斯坦签署批准包括《消除对妇女一切形式歧视公约》、《北京宣言和行动纲要》以及可持续发展目标等一系列国际性文件。



在大会框架下，哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦与联合国妇女署欧洲和中亚区域办事处联合开展了以"中亚社会保障：不让任何人落后"为主题的附带活动。



哈萨克斯坦国家女性事务和家庭人口政策委员会秘书处负责人纳兹古丽•萨格穆别科娃说："当今女性在哈萨克斯坦各行各业都拥有良好的发展机会。女性从政的条件不断扩大，在经济领域、医学、创业、社会保障、教育等领域，女性得到了国家的大力支持。"



【编译：木合塔尔·木拉提】