哈萨克斯坦代表出席联合国妇女地位委员会第63届会议

哈通社/阿斯塔纳/3月18日-联合国妇女地位委员会第63届会议于3月11-22日在纽约联合国总部召开，由哈萨克斯坦劳动和社会保障部执行秘书阿依达•胡尔曼哈利耶娃带领的代表团出席活动。

联合国秘书长、各国政府代表以及国际和非政府组织代表出席会议，并重点围绕"社会保障系统、性别平等、妇女和女童赋权以及促进与之相关的公共服务和可持续基础设施建设"等主题展开讨论。



值得一提的是，在此次会议框架内，3月15日，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦首次联合同联合国妇女署欧洲和中亚区域办事处开展合作，组织举办以"中亚社会保障：不让任何人落后"为主题的附带活动，旨在促进中亚国家的性别平等和妇女权能。该活动由哈萨克斯坦代表胡尔曼哈利耶娃主持召开。



会上，胡尔曼哈利耶娃向与会者和来宾们介绍了哈萨克斯坦在社会保护领域取得的进展，以及在促进性别平等和妇女全面发展方面所做的努力。例如，我国已签署批准一系列国际文件，其中包括《消除对妇女一切形式歧视公约》、《北京宣言和行动纲要》以及可持续发展目标等。



她还指出，哈萨克斯坦在《2017年全球性别差距报告》以及世界经济论坛公布的全球竞争力指数的"妇女参与劳动力就业水平"方面分别位居第52位（共144个国家）和第30位。



此外，活动中，与会者们还就有关妇女在当今世界的重要性等问题进行了建设性对话，并为确保该地区妇女的社会保护提出了相应的意见和建议。



【编译：达娜】