江布尔州将举办哈萨克汗国建立550周年系列庆典活动

哈通社塔拉兹3月10日电，据江布尔州政府消息，今年是哈萨克汗国建立550周年，江布尔州将举办哈萨克汗国建立550周年系列庆祝活动。

消息称，副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫近日在塔拉兹市视察工作期间说，克列和贾尼别克可汗曾在塔拉斯河和楚河间建立了哈萨克汗国。因此，塔拉兹在我国近代史上占有重要位置。

消息称，国家已为庆祝活动下拨了227亿坚戈，其中塔拉兹市134亿坚戈，江布尔州将为"塔拉兹遗址方案"投入60亿坚戈。 消息称，2月份，江布尔州将举办全国青年阿肯弹唱大赛，5月份将举办题为"手工艺-人民的宝贵财富"的全州民间手工艺展和题为"哈萨克汗国诞生之地"的论坛，期间还将上演话剧"哈萨克人"，哈萨克毡房城也将建成。9月份，将上演一些话剧，同时还将组织举办全国阿肯弹唱会和《哈萨克汗国的成立及其历史》一书的出版发行仪式，期间还将为哈萨克汗国建立550周年纪念碑揭幕，举办"塔拉兹--世纪之证"展，举办欧亚之虎国际哈萨克式摔跤大赛和民族体育项目竞赛活动，来自中国西安的"丝绸之路 复兴之旅"届时将抵达塔拉兹，期间将举办欢迎会。11月份将举办全国说唱大赛。（编译：林海）