曼市宿敌品牌价值走两极：曼联暴跌 曼城飙升5位

哈新社阿斯塔纳讯，据中新网援引香港《明报》报道，"曼市双雄"除本赛季英超成绩此消彼长外，根据估值机构英国的Brand Finance最新报告显示，冠军曼城更以3.03亿镑，在全球排名榜升至第5位；曼联则随本赛季成绩大倒退而暴跌6000万镑，原本的次席位置被新科欧冠冠军皇家马德里抢走，至于"一哥"依然是拜仁慕尼黑，品牌价值高为5.31亿英镑。

《每日邮报》报道称，一支球队的品牌价值反映该球队从广告商等机构中"吸金"的能力，而其高低则取决于表现、阵容及前景等因素。被喻为全球最受欢迎球队的曼联，因本赛季成绩大倒退，价值暴跌6000万镑，仅值4.39亿镑，排名亦由去年的第2位跌至第3。前红魔主帅弗格森去年退休，接班人莫耶斯执教成绩惨淡，英超排名仅得第7。球队战绩欠佳，加上招牌弗格森离队，无疑令广告商却步，曼联排名下跌亦理所当然。 然而，曼联的同市宿敌、英超及联赛杯双料冠军曼城的价值却"大跃进"，赶过阿森纳、切尔西和利物浦，由去年的第8名升至第5位，是在十大中仅次于曼联的英超球队。此外，另一英超球队热刺亦跻身第12，本赛季表现令人眼前一亮的埃弗顿则更跳升13级，刚好打入20大。 欧洲大陆球队方面，拜仁去年成为"五冠王"，本赛季转由前巴萨主帅瓜迪奥拉出任教练，以高价签入格策等球星，加上以大热姿态卫冕德甲及德国杯，并夺世俱杯冠军，故以7500万镑之差，力压上周六力挫马竞及第10次成为欧冠冠军的皇马，后者本赛季以9100万欧元转会费从热刺罗致贝尔，又打败死敌巴萨赢得西班牙国王杯，星味及表现均优于去年，故以4.56亿英镑反压曼联升上次席，其死敌巴萨排名则维持在第4位。法甲豪门巴黎圣日耳门则获最佳进步奖，由去年的24位升上第10，原因不外乎是接连签入卡瓦尼等大球星的结果。