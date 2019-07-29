南亚等地洪灾已致600人遇难 超2500万人受灾

哈通社/努尔-苏丹/7月29日--南亚及附近地区自本月中旬起持续强降雨，引发严重洪灾。据联合国最新公布的数据显示，洪灾已造成印度、尼泊尔、孟加拉国以及缅甸等国至少600人遇难、超过2500万人的生活受到影响。

联合国秘书长办公室的一名发言人日前表示，近期持续降雨引发的洪灾造成南亚地区大规模人员伤亡和财产损失。联合国多个机构正配合各国政府开展救灾工作。

据印度报业托拉斯29日报道，印度多地28日延续强降雨态势，9名拉贾斯坦邦居民不幸遇难。至此，今夏的季风雨季已在印度夺走至少209条性命。

报道称，阿萨姆邦、比哈尔邦和北方邦三个地区受灾最为严重。当地政府已协调各方力量进行救援，并竭力为灾民提供避难场所和生活补给。据气象部门预报，印度多地未来一周仍将以降雨天气为主，灾情可能会进一步恶化。

受洪灾影响，印度许多地区的道路、桥梁中断，清洁水源和食品短缺。联合国儿童基金会警告称，部分灾区基本药品供应不足，防疫措施不到位，可能造成疾病的传播，众多儿童面临被感染的风险。

根据尼泊尔内政部上周公布的数字显示，今年已有98人在强降雨和次生灾害中丧生，另有约40人失踪，3300多人受伤。尼泊尔全国77个县中有31个县受灾，约35万居民受到严重影响。

孟加拉国灾害管理部长拉赫曼28日证实，该国近期出现的洪灾已导致75人死亡，600万人受灾，3万多座房屋被冲毁，4座大坝遭彻底破坏，8200公顷土地被淹没。据报道，未来几天，孟加拉国中北部和东南部将再次迎来暴雨天气。

联合国驻缅甸人权事务协调办公室上周发布的灾情通报显示，缅甸迄今共有7.8万人受灾。部分地区的洪水正逐渐退去，灾民开始重返家园。但与此同时，缅甸南部灾情告急，约4.3万人近期被迫转移。