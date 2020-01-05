印尼雅加达暴雨已致60人死亡

哈通社/努尔苏丹/1月5日 —— 据中新网援引“中央社”报道，印度尼西亚救灾团队5日派遣直升机装载粮食前往遭水患重创的偏远小区进行空投；这场雅加达2013年来死伤最惨重洪患的罹难人数已攀升至60人，当局担心，未来可能还会降下更多大雨。

据报道，雅加达地区面积辽阔，人口约3000万，至今仍有数十万民众家园浸泡在水中，有家归不得。

邻近的利巴克(Lebak)地区有6人死亡，军警人员将泡面和其他物资一箱一箱空投到桥梁冲毁以致对外交通中断的偏远地区。

利巴克所在万丹省(Banten)警方告诉法新社：“要把物资送到那里很困难…大概有十几个地方遭泥石流冲击。”

当地卫生中心负责人苏利多(Suripto)表示，诊所涌入大批受伤居民。他说：“有些人是被洪水冲走，遭树木和石头撞伤。”

雅加达周围地区方面，超过17万民众在小区遭淹没后，纷纷投靠各地避难所。

这场从跨年夜开始的暴雨，引发一连串山洪爆发和土石流。印度尼西亚国家灾害应急总署表示，北苏拉威西省(North Sulawesi)一处村落发生山洪爆发和土石流，也造成2人身亡。

应急总署5日还表示，这次洪灾死亡总人数已经达到60人，另有2人下落不明。

据悉，雅加达在每年11月底开始的雨季期间，经常发生水患，但本周的水患堪称雅加达自2013年来死伤最惨重的一次。当年雨季造成的洪患让雅加达成了汪洋一片，数十人丧命。

都市计划专家表示，这次灾难部分原因是破纪录降雨所造成，不过雅加达各式各样的基础建设问题，包括排水不良和过度发展，都让灾情加剧。

印度尼西亚总统佐科已宣布将把首都从雅加达迁到婆罗洲岛(Borneo)的计划。雅加达饱受严重塞车之苦，且由于超抽地下水，导致地层正在快速下陷。佐科盼藉由迁都来纾缓雅加达压力。