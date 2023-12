第61届格莱美音乐奖揭晓

哈通社/阿斯塔纳/2月11日 -- 第61届美国格莱美音乐奖颁奖典礼10日在洛杉矶举行。

据中新网报道,31岁的美国创作型乡村歌手凯茜·马斯格雷夫斯(Kacey Musgraves)和艺名为"幼稚甘比诺"(Childish Gambino)的36岁美国歌手唐纳德·格洛沃(Donald Glover),成为2019年格莱美音乐奖最大赢家。

"幼稚甘比诺"凭借触及美国社会问题的《This Is America》,不仅将年度制作和年度歌曲这两大重头奖项一举收入囊中,同时赢得最佳说唱歌曲表演奖和最佳音乐录影带奖。

凯茜·马斯格雷夫斯则凭借《Golden Hour》赢得另一重头奖项--年度专辑。此外,她还横扫今年格莱美乡村音乐类奖项--凭借《Golden Hour》拿下最佳乡村歌曲专辑奖,凭借《Butterflies》拿下最佳乡村歌手奖,凭借《Space Cowboy》拿下最佳乡村歌曲奖。



36岁的美国歌手Lady Gaga,则成为今年格莱美流行音乐类奖项当之无愧的王者。她凭借《Joanne(Where Do You Think You're Goin'?)》赢得最佳流行歌手奖,凭借《Shallow》同44岁的美国电影人布莱德利·库珀(Bradley Cooper)共同赢得最佳流行对唱/组合奖和最佳影视歌曲奖。

在美国本土音乐类奖项方面,38岁的美国歌手布兰迪·卡利(Brandi Carlile)凭借《The Joke》获最佳美国本土音乐表演奖和最佳美国本土歌曲奖,凭借《By The Way, I Forgive You》拿下最佳美国本土专辑奖。

今年的最佳新人奖则由24岁的阿尔巴尼亚裔英国歌手杜阿·利帕(Dua Lipa)获得。