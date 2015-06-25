中国将在阿拉木图州投资6亿美元兴建植物油厂

哈通社阿斯塔纳6月25日电 据阿拉木图州政府消息，受Kaz Grain Food Almaty有限公司董事会主席包尔江•巴依穆罕诺夫邀请，中国贫困地区文化促进会会长李奇峰、秘书长王方平、香港佳鑫国际资源投资有限公司董事长刘黎千（音）、农业专家单长海（音）和张振平（音）等中方投资商代表日前访问阿拉木图，受到了阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫的热情接待，并就投资事项达成共识，签署了合作备忘录。

会谈中中方投资商表示，经多方考察认为，阿拉木图州杰特苏地区自然环境优越，中方有意在此投资6亿美元兴建一家植物油生产企业。巴塔洛夫对此表示欢迎，他说："在本地兴建采用高新技术的工厂，不仅将对本地经济发展起到有力的促进作用，还会创造更多的就业岗位。因此我方对此十分欢迎，将尽力提供支持。" 中国贫困地区文化促进会会长李奇峰表示，该促进会致力于向农村经济欠发达地区提供投资和发展农业经济，并感谢阿拉木图州政府对投资计划的支持。"生产和提供符合当地市场环保要求的高质量农产品是我们当前的主要目标，因此开展互惠互利的合作，对实现我们的投资计划非常重要。"他说。（编译：塔尔）