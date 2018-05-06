朝美领导人或6月初在新加坡会晤

哈通社/阿斯塔纳/5月6日 - 据韩联社报道，多名消息人士透露，朝美领导人很可能于6月在新加坡举行会谈。

多名消息人士6日向韩联社透露，考虑到韩美首脑会谈（5月22日）的日程安排，朝美领导人会晤可能延后至6月举行，双方在韩朝边境板门店举行会谈的可能性也有所降低。有观点认为，朝美领导人可能会在6月8日七国集团（G7）峰会之前举行会晤。



一般而言，首脑会谈的时间和地点由双方共同商定并同时公布，鉴于此，朝美很可能正在就公布相关消息的时间和形式进行协调。而其中最受关注的莫过于会谈地点。美国总统特朗普曾于4月30日表示，若无核化谈判进展顺利，美朝可在板门店举行会谈，这将成为值得纪念的一大活动。"由此板门店一举成为最有力的会谈地点，但多名消息人士指出，美方经内部讨论得出了在第三国举行会谈更适宜的结论。



分析认为，新加坡最有希望成为会谈地点。虽然新加坡的象征性不如板门店，但新加坡作为中立的谈判地点在保障人身安全、警卫、媒体报道等方面具有优势。消息人士介绍，尽管如此，板门店也并不是完全被排除在外，只是选址可能性较前变小。据悉，美国国务卿蓬佩奥等多名幕僚反对在板门店举行会谈。



至于会谈时间，将于6月8日至9日在加拿大举行的七国集团峰会也成为一个重要的考虑因素。有观点认为，朝美可能在此之前举行首脑会谈，然后向七国集团介绍会谈成果，同时寻求各方支持，这将是最好的安排。另有分析认为，美方也有可能从谈判的战略角度出发而放慢脚步，且特朗普的日程较为紧凑，双方或在七国集团峰会后的6月第三周举行会谈。



【编辑：木合塔尔·木拉提】