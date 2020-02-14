日本新冠病毒感染扩大 东京等6地有新增病例

哈通社/努尔苏丹/2月14日--据共同社报道，有关新型冠状病毒肺炎，日本厚生劳动省14日宣布，东京、神奈川、和歌山及冲绳等6个都道县新确诊共7名日本人感染。另外第三班武汉撤侨包机回国者中有1人确诊，国内感染持续扩大。部分新增病例感染路径不明，出现社区传播的可能性增大。

东京新确诊2人感染新冠病毒，契机或为屋形船（有屋顶形船篷的游船）宴会。此前确诊的70多岁出租车司机也曾乘船，他是13日死亡的80多岁女性的女婿。为了阻止感染扩大，日本政府新设了专家会议。

鉴于国内出现首个死亡病例，首相安倍晋三在新型冠状病毒感染症对策本部会议上表示«将讨论进一步的对策»。

据东京都透露，出租车司机与妻子一同参加了1月18日在都内的屋形船上举行的新年会。新确诊感染的2人中，1人为70多岁的船上从业人员且当天上班，在此之前曾与来自中国湖北省的游客有过接触，都政府正在调查详情。另1人为司机所加入的行业协会50多岁女性工作人员，但未出席新年会。

此外还从全国各地接到确诊报告。其中包括到有医生确诊感染的和歌山县济生会有田医院就诊的70多岁男性、冲绳县的60多岁女性出租车司机。北海道新确诊的50多岁男性感染者为重症。爱知县确诊的60多岁男性在到访夏威夷期间开始出现类似感冒的症状。神奈川县一名确诊的30多岁政府职员曾参与搬运游轮«钻石公主»号上的患者，但他似乎此前已感染病毒。日本国内的感染者共计达到259人。



