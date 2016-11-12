哈萨克斯坦粮食出口全球70余国

哈通社阿斯塔纳 - 作为世界上最主要的粮食出口国之一，哈萨克斯坦每年向全球70多个国家出口500-800万吨粮食。

哈萨克斯坦农业部战略规划分析司副司长艾塞乐•拉玛詹诺娃11日在阿斯塔纳国家新闻发布中心召开的新闻发布会上作出上述表示。



据其介绍，2015年我国农业领域总产值为3.3万亿坚戈，相比2001年增加6倍有余。



"向全球70余国每年出口粮食500-800万吨的哈萨克斯坦，已经成为了全球最重要的粮食出口国之一。此外，我国每年出口的面粉制品总量达250万吨，在全球范围内居于领先地位。" 拉玛詹诺娃说。



拉玛詹诺娃表示，农业部正在制定2017至2021年农业发展国家规划。根据该规划，我国农业领域将得到关注和支持。



据其介绍，新的国家规划主旨是为了让更具竞争力的农业产品，能够在生产活动当中得到更多的保障。



该规划实施后，预期畜牧业生产效率将提高至58%，种植业生产效率提高至40%，并吸引超过67万小规模生产者从事农业生产活动。



国家规划中还将包含更多旨在发展农牧业的各项政策。



值得一提的是，在今年9月召开的政府工作会议扩大会议上，总统明确要求政府各级部门至今年年底前，将水资源管理体系纳入国家规划当中，确保不断发展中的农业生产对水资源的需求能够得到充分的保障。



相关的工作已经得到妥善的实施。



【记者：加苏兰·卓勒德巴耶夫 编译：木合塔尔·木拉提】