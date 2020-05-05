欧盟牵头国际社会筹得74亿欧元研发新冠病毒疫苗

哈通社/努尔苏丹/5月5日 —— 据法国国际广播电台报道，欧洲各国领导人周一参加从布鲁塞尔直播的全球电视募捐活动，以资助研发新冠病毒疫苗。

欧盟委员会主席冯德莱恩在活动结束时表示，各国承诺，为对抗新冠疫情，捐出共74亿欧元。联合国秘书长呼吁所有伙伴国加入这一努力。

为时三小时的视频马拉松募捐活动，美国，俄罗斯和印度缺席。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示：“我们做到了。我们获得了74亿欧元的捐款。”

此次由欧盟牵头的募捐目标是75亿欧元（合80亿美元）。由于土耳其，摩纳哥和欧洲投资银行（EIB）尚未确定捐款数额，预计未来几天能够达到这一目标。

法新社说，欧盟委员会承诺提供10亿欧元来启动本次募捐，法国和德国分别承诺捐助5亿及5亿2500万欧元。新冠病毒爆发的中国已承诺提供4,560万欧元。

冯德莱恩表示说，疫苗是“我们集体抵抗新冠病毒的最佳方式”。

目前，全球确诊感染新冠病毒超过352万1600例，死亡病例已增至24万7503例。

联合国秘书长古特雷斯在欧盟主办的视频峰会上表示，筹得的资金只属首期，须要有更多后续资金，除了研发疫苗，还要找寻新疗法和更有效的检测方法。古特雷斯周一在欧盟牵头的启动冠状病毒全球响应募捐倡议在线活动上发表的讲话中，欢迎发出75亿欧元初步目标的捐助倡议。他指出，这些资金是以所需速度开发抗击2019冠状病毒新工具的首期款项，为了覆盖每个人和每个地方，可能需要五倍于这个数量的资金。他呼吁所有伙伴加入这一努力。

由世界领先的科学家和健康专家组成的全球备灾监测委员会表示，现在需要75亿欧元（80亿美元）来开发测试、治疗和保护人类的解决方案，并防止疾病传播。

美国和俄罗斯没有参加此次峰会。法国总统马克龙表示，曾与美国总统特朗普通电话，有信心美国会加入全球行动，致力研发疫苗。