法国乳业巨头拉克塔利斯向哈萨克斯坦乳业领域投资90亿坚戈

哈通社阿斯塔纳6月28日电 据哈萨克斯坦国家电视台消息， 截止到目前，法国乳业巨头拉克塔利斯（LACTALIS）集团累计已完成向哈萨克斯坦乳业领域投资约90亿坚戈。

消息称，该集团投资资金绝大部分用于发展奶牛生产。2009年，法国拉克塔利斯集团与哈萨克斯坦食品大师股份公司（Фуд Мастер）签署长期合作协议，实现优势互补，互利共赢，目前已向市场推出近200种奶制品，深受国内外消费者好评。

自从实现与欧洲最大的牛奶及奶制品企业的联营后，位于巴甫洛达尔市的食品大师股份公司通过对企业进行大规模的技术升级改造，大大提高了产品技术质量水平，产量增加了两倍。企业员工通过在国外的培训，技术水平有了较大的提高，解决实际问题的思路得到拓宽。由于技术得到改进，企业生产的奶制品保质期延长，许多产品已大量进入独联体国家市场。

法国乳业巨头的巨额投资不仅对企业有利，对带动当地民众就业、促进地方经济发展起到了积极的推动作用。目前该企业每天向市场推出180吨鲜奶和近200种奶制品，企业在巴甫洛达尔州各地开设的牛奶收购站也极大提高了牛奶养殖户增加奶牛头数的积极性。 拉克塔利斯公司(LACTALIS) ，又叫兰特黎斯，于1933年10月19日成立。1999年，BESNIER 集团成立了LACLATIS 集团，拥有14000名职工，每年收购牛奶60亿升，成为欧洲最大的牛奶及奶制品企业。旗下有喜丽雅奶粉、总统牌（兰特）牛奶等。2011年，LACLATIS 集团全球拥有54000名员工，销售额达145亿欧元。（编译：元珍）