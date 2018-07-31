哈萨克斯坦宽带网速居全球第95位

哈通社/阿斯塔纳/7月31日 - 哈萨克斯坦宽带网络下载速度居于全球第95位。

英国Cable.co.uk网站日前公布了针对全球200个国家宽带网络下载速度的调查数据统计，结果显示，哈萨克斯坦宽带的平均下载速度为4.45 Mbps，下载一部 5GB 的高画质电影需要至少2小时33分29秒。在200个国家中位居第95位。



全球宽带载速第一名为新加坡、第二名为瑞典、第三名丹麦、第四名挪威。



网速最快国家新加坡平均下载速度为 60.39 Mbps，下载一部 5GB 的高画质电影仅需要11分钟。



新加坡已经持续两年蝉联榜首，且今年的网速比去年更快。



此次公布的数据来源来自知名的 Measurement Lab（简称为M-Lab），针对2017年5月30日至2018年5月29日期间，收集来自全球1.63亿个独立网速测试点的量测数据。



经统计分析显示，目前全球平均宽带载速达到9.1Mbps，比起去年的7.4Mbps，提升23%。



在这份调查中，俄罗斯居于第47位，为独联体榜首。



吉尔吉斯163位，乌兹别克斯坦184位，白俄罗斯66位。



【编译：木合塔尔·木拉提】