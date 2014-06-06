塔吉克斯坦樱桃飞进中国新疆 南航半个月空运9吨

哈通社阿斯塔纳6月6日电，据人民网6日报道，一批批个大味美、色泽鲜艳的塔吉克斯坦樱桃，正"乘坐"南航航班，源源不断地进入新疆水果市场。从5月18日至今，南航已累计运输9吨多塔吉克斯坦樱桃进中国新疆。

塔吉克斯坦的樱桃以个大饱满、口感丰富、天然无污染而闻名。据了解，以前塔吉克斯坦的樱桃主要出口国为俄罗斯，近两年随着中国经济的不断发展，敏锐的水果商把握市场"鲜"机，纷纷通过空中运输的方式将樱桃运往中国国内大中城市分销。2013年，塔吉克斯坦樱桃首次进口至中国。

新疆日报记者从南航新疆分公司货运部获悉，由于市场行情较好，今年开始运输樱桃的时间较早，从5月18日开始至今南航已运输樱桃9吨多，预计运输期将持续近两个月。

樱桃等新鲜果蔬具有不易存储，不耐运输的特点，南航货运部门及时与南航驻杜尚别办事处就包装、冷藏、存储等服务保障措施进行积极沟通，力争在最短时间内运达，确保水果新鲜可口。

据悉，南航目前有两条航线往返于塔吉克斯坦与中国，分别为乌鲁木齐-杜尚别和乌鲁木齐-胡占德航线，每周三个航班可为中塔经济贸易互通提供8吨左右的运力和优质的航空货运服务保障。