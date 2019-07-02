托卡耶夫总统主持召开AIFC管理委员会会议

哈通社/努尔-苏丹/7月2日-据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统2日主持召开阿斯塔纳国际金融中心管理委员会会议。

政府总理阿斯哈尔•马明、财政部部长阿里汗•斯玛伊洛夫、央行行长叶尔波拉特•多萨耶夫、国家经济部部长鲁斯兰•达列诺夫、阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫，以及欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁苏马•查克拉巴蒂、摩根大通国际主席雅各布•弗兰克尔、俄罗斯国有联邦储蓄银行(Sberbank)首席执行官赫尔曼•格里夫等多名管理委员会成员出席了会议。



会议期间，托卡耶夫总统在讲话中对委员会新成员表示了感谢，并强调阿斯塔纳国际金融中心未来的工作基础在外国投资者的努力和支持下得以奠定。



他指出，自启动以来的一年内，阿斯塔纳国际金融中心在全球金融中心指数（GFCI）排名中上升37位，位居第51位。哈萨克斯坦为阿斯塔纳国际金融中心的成功运作提供了一切必要条件，接下来的工作将是取得具体成果。



同时，总统还表示，努尔-苏丹市正在一步步成为世界知名的国际金融中心。除发展金融业外，阿斯塔纳国际金融中心还应致力于经济领域的投资。在此方面，将在阿斯塔纳国际金融中心框架内为具有前景的项目融资进行交易。对此，哈萨克电信（Kazakhtelecom）、哈萨克斯坦国家石油天然气公司、哈萨克斯坦国家铁路公司等国有公司将进行国民IPO（首次公开募股）。





【编译：达娜】