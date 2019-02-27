Allur Group集团总裁：每两辆车就有一辆是国产

哈通社/阿斯塔纳/2月27日 -- "Allur Group"汽车集团总裁安德烈·拉夫连季耶夫27日在"祖国之光"党第18届代表大会上就哈萨克斯坦汽车工业发展情况进行了介绍。

"党计划的主要目标之一是让每位公民体验到工业产量的增长以及产品质量得到改善。我们也在为这一重大的目标付出努力。您（总统）曾五次访问我们的企业，这意味着您对国产汽车产业莫大的支持与关心。根据去年的结果，汽车制造业得到了最大增长。哈萨克斯坦在汽车制造业份额达19％，全年共生产3.2万辆汽车。"拉夫连季耶夫说。

据他介绍，对国产汽车制造商的买家信任度也得到显著增长。

拉夫连季耶夫指出，2013年，国内新增车辆中每5辆就有一辆是国产车，而如这一数字已经提升到了每两辆既有一辆为国产车。哈萨克斯坦汽车制造商开始向俄罗斯、白俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家出口汽车。此外，今年哈萨克斯坦将生产5万辆汽车，其中20%将出口至国外。到2020年，产量有望增至10万辆。

他还表示，哈萨克斯坦汽车工业吸引了国外投资者们的关注。国外大型跨国公司有意为哈萨克斯坦汽车工业发展投资10亿美元。哈萨克斯坦汽车工业成为了欧亚经济联盟范围内的大型项目之一。

【编译：冰山】