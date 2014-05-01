切尔西１：３不敌马竞　马德里双雄会师决赛

哈新社阿斯塔纳寻，据新华网４月３０日消息，切尔西３０日在欧冠半决赛第二回合比赛中，主场以１：３不敌马德里竞技队无缘决赛，从而使本赛季的欧冠决赛成为一场马德里德比。

切尔西与马竞在首回合较量中战成０：０，这样两回合比赛马竞以３：１的总比分晋级。皇家马德里在前一天的比赛中，以总比分５：０淘汰了卫冕冠军拜仁慕尼黑，也进入５月２４日在里斯本举行的决赛。这是欧冠历史上首次由来自同一座城市的两支球队争夺冠军。 比赛结束后，"蓝军"队长特里独自站在赛场中间，泪流满面。２０１２年切尔西赢得欧冠冠军时，他因为禁赛无法上场。已经３３岁的他可能再也无缘参加一场欧冠决赛。 上周日在英超比赛中以２：０击败利物浦后，穆里尼奥的防守战术遭到了"红军"主帅罗杰斯的嘲笑。但"狂人"当天依旧派出了保守的阵容应对马竞，首发阵容中只有托雷斯一名前锋。开场３６分钟，阿斯皮利奎塔右路传中，托雷斯门前一蹴而就，切尔西以１：０领先。曾经是马竞宠儿的托雷斯进球后没有庆祝，而是举手表示歉意，这是他参加的第５０场欧冠比赛。 切尔西的领先只维持了８分钟，他们的旧将蒂亚戈传球到右路，胡安弗兰传中，阿德里安在小禁区边将球扫入球门，１：１。 如果这个比分保持到底，马竞将凭借客场进球的优势晋级。下半场刚开始，威廉传中，特里头球被从切尔西租借出去的门将库尔图瓦英勇扑出。于是穆里尼奥被迫改变战术，以埃托奥替下左后卫阿什利·科尔，试图增强攻势。但没想到埃托奥上场不久就在禁区内铲倒迭戈·科斯塔，马竞获得点球。科斯塔亲自主罚命中，将比分变成２：１。 之后穆里尼奥以登巴·巴换下托雷斯。但马竞在第７２分钟凭借图兰门前射门将优势扩大到３：１，切尔西也失去了晋级的希望。而马竞自１９７４年以来首次闯入欧冠决赛；同时，在主教练西蒙尼率领下，马竞在西甲中只差两场胜利就可以１８年来首次获得联赛冠军。 赛后西蒙尼说："我当然非常高兴。当比分变成２：１时，我们就控制了整个比赛的节奏。" 穆里尼奥认为特里头球被扑出的一刻，成为比赛的转折点。他说，如果特里的球攻进，切尔西就不会失败。