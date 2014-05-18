巴萨主教练因病辞职 下周将宣布继任者人选

哈新社阿斯塔纳讯，据新华社马德里消息，西班牙巴塞罗那足球俱乐部19日晚突然召开新闻发布会，俱乐部主席罗塞尔宣布了一个出人意料的消息：由于健康原因，球队主教练蒂托•比拉诺瓦离职。

当晚8：30，罗塞尔与体育主管苏比萨雷塔一道出现在了新闻发布会现场。出席发布会的还有巴萨众多球员和教练组成员。罗塞尔宣布了比拉诺瓦不再担任一队主帅的决定："在评估了本周对比拉诺瓦实行的一系列常规身体检查的结果后，医生认为其可能需要接受治疗以控制病情，而这一治疗将使其从现在开始无法履行作为巴萨一队主教练的责任。"对比拉诺瓦的病情，罗塞尔没有透露过多的细节，只请求媒体尊重比拉诺瓦和其家人的隐私。 在对这一消息表示遗憾的同时，罗塞尔说："生活还要继续。虽然这对于巴萨俱乐部来说无异于当头一棒，但巴萨曾经遭受过无数次打击，每一次都能战胜它们。这一次也不例外。"不过他也确认：由于受此影响，俱乐部将取消原定于周六在波兰进行的一场热身赛："此时此刻，我们没有心情进行这一比赛。" 关于巴萨主帅继任者一事，罗塞尔透露，俱乐部将于下周尽快公布新主帅人选。据西班牙媒体猜测，助理教练鲁比可能会临危受命，成为巴萨教练席的"救火员"。 曾担任巴萨助理教练的比拉诺瓦于2011年11月被诊断出患有腮腺癌，但在治疗成功后回归球队教练组。2012年4月，俱乐部确认其将作为瓜迪奥拉的接班人在赛季末接手球队主教练一职，此后他与球队签订了两年合同。然而同年12月，比拉诺瓦再度病发，不得不暂停手头工作接受手术。2013年3月，经过休养的比拉诺瓦回到巴萨教练席，并带领巴萨拿到俱乐部历史上第22个西甲冠军。