哈萨克斯坦企业在乌鲁木齐推介农产品

哈通社阿斯塔纳7月11日电，据新疆新闻在线网报道，面粉、植物油、奶制品等哈萨克斯坦绿色农产品，希望通过丝绸之路经济带建设，打开新疆乃至中国市场。

7月10日，在乌鲁木齐举行的"哈萨克斯坦农业食品加工企业推介暨贸易洽谈会"，20多家哈萨克斯坦企业来疆推介农产品。 数据显示，2012年哈中两国贸易额为225亿美元，主要集中在石油以及石油产品。但根据估算，未来，哈中贸易额在1240亿美元，涉及70个商品项目。 "Kaznex Invest"国有股份公司负责人阿雷诺夫说，1000亿的贸易差额，可以推动两国企业发展植物产品、矿物品、金属等行业。哈萨克斯坦面粉、小麦、食用油等产品都很好，但目前进入中国市场的份额不多，希望通过今年的第四届推介会，向新疆企业推介哈萨克斯坦的产品。 来自哈萨克斯坦的一家清油加工公司负责人木哈买提江•阿库洛夫说，他带来了葵花籽油以及天然饲料，他们的产品已出口一些国家，这次希望能打开中国市场。 据悉，"哈萨克斯坦商品推介暨贸易洽谈会"已经在中国新疆成功举行三届，共签订贸易合同或形成合作意向超过1亿美元，今年以来，受国际国内影响，新疆外贸遭遇困难，召开此次推介会，对于两国企业寻找合作商机提供机遇。 当日，新疆各地政府，总共带了60多家企业参加了贸易洽谈会。伊犁州商务局副局长艾米尔别克说，此次参会，他们带了伊犁州四家知名企业，希望能在面粉、食品加工等方面与哈萨克斯坦企业达成合作意向。 长期从事农业农村问题研究的新疆维吾尔自治区党委政策研究室主任董忠看好中国与中亚国家农业合作的巨大潜力。他建议，加快推进市场开放，逐步消除贸易壁垒，主动推进市场准入和双边贸易协议谈判，通过政府间商签合作协定，相互放宽农产品市场准入条件，减让农产品关税，最大限度地开放各自市场。