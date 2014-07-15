雀巢董事长：缺水比气候变化更紧迫

哈通社阿斯塔纳电，据FT中文网消息，全球最大食品公司之一的董事长警告称，世界各国领导人必须对缺水问题给予比气候变化更优先的关注，因为缺水问题远比全球变暖更加紧迫。

"如今，你在任何地方参与政治讨论，都免不了谈到气候变化，"雀巢董事长包必达对英国《金融时报》表示。"没有人这么讨论水资源状况，而水的问题其实紧迫得多。

"我并没有说气候变化不重要。我想说的是，即使没有气候变化，我们也在耗尽水资源，这必须成为头号优先考虑事项。"

包必达发表此言之际，企业正不得不适应世界各地不断上涨的用水成本，同时，围绕这种长期被忽视的资源的供应管理不善，各方的矛盾正在加剧。

根据英国《金融时报》的研究和市场分析公司"全球水资源情报"的数据，过去三年里，全球企业已承诺投资840亿美元，改进他们节省、管理或获取水资源的方式。

去年，全球最大的两家矿商必和必拓和力拓同意斥资30亿美元，为智利的一个铜矿建设海水淡化厂，以减少使用脆弱的当地供水。

雀巢已拨出3800万瑞士法郎，拟投资于旗下工厂新的节水和水处理设备。

从福特到谷歌，其它公司已投资于各种措施减少各自的淡水使用量。谷歌数据中心负责人乔•卡瓦警告，这个问题对于数据公司就像是"房间里的大象"，因为这些公司每天可能需要数千加仑的水来冷却数据中心。

投资分析师安德鲁•梅特卡夫表示："缺水终于开始造成财务影响。"他在去年为信用评级机构穆迪撰写的一份报告中表示，这个问题已经对采矿业产生了"负面信用影响"。

气候变化也在扮演某种角色。法国电力集团(EDF)花了2000万欧元调整法国阿尔卑斯山水电项目一个引水隧洞的位置，原因是为该水电站供水的冰川已经后退。

包必达指出，将缺水归咎于全球变暖是不对的。"我们面临一个水危机，因为我们做出了错误的水资源管理决策"。

围绕水资源的政治也动荡不安。环保团体就雀巢的瓶装水业务批评包必达和雀巢公司，并批评活动人士眼里私有化饮用水获取权利的努力。

其它公司，包括汽车制造商、发电企业和矿商，也常常面临抗议，特别是在世界上最大的用水户-农民-面临供应紧张的地区。